[아시아경제 호남취재본부 심경택 기자] 전남 여수국가산단 내 A사 공장에서 8일 9시 40분경 50대 여성 노동자가 차량에 치어 숨지는 사고가 발생했다.

여수산단 관계자 등에 따르면 이날 공장 내 협력사 사무실 앞 도로에서 한전계열 협력사 직원 B(52·여)씨가 휴식 시간에 휴게장소로 이동하던 중 후진하던 도시락 배달차량에 치이는 사고가 발생했다.

B 씨는 사고 직후 응급조치와 함께 곧바로 인근 병원으로 이송됐으나 10시 35분경 숨졌다.

여수경찰은 A 사와 협력사 직원, 도시락 차량 운전기사 등을 상대로 정확한 사고 원인을 조사하고 있다.

호남취재본부 심경택 기자 simkt7@asiae.co.kr