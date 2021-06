[아시아경제 공병선 기자] HDC현대산업개발 HDC현대산업개발 294870 | 코스피 증권정보 현재가 31,950 전일대비 850 등락률 +2.73% 거래량 2,507,908 전일가 31,100 2021.06.08 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-26일[e공시 눈에 띄네]코스피-13일[e공시 눈에 띄네] 코스피-11일 close 은 한강블루제이차에 2500억원 규모의 채무보증을 결정했다고 8일 공시했다.

이는 자기자본 대비 9.1% 수준이다. 채무보증기간은 오는 11일부터 9월10일까지다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr