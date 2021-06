볼보차, PHEV 고전압 배터리 보증 무상 확대 적용

[아시아경제 이창환 기자] 볼보자동차코리아는 2020년식 플러그인 하이브리드(PHEV/T8) 모델부터 적용한 8년/16만km 고전압 배터리 보증기간을 차량 연식에 상관없이 모든 플러그인 하이브리드 모델에 무상 확대 적용한다고 8일 밝혔다.

볼보차는 고객이 오랜 시간 걱정없이 차를 소유할 수 있도록 지원하고자 하는 ‘롱 라이프 익스피리언스(Long-life Experience)’ 서비스 철학이 반영된 결과라고 강조했다.

이번 고전압 배터리 무상 보증의 확대에 따라 볼보의 PHEV 모델을 소유한 고객이라면 연식과 상관없이 동일한 기간동안 고전압 배터리 무상 수리 및 교체 서비스를 받을 수 있게 됐다.

송경란 볼보차코리아 고객 서비스 총괄 전무는 "볼보자동차의 고객이라면 누구나 최상의 상태에서 차가 제공하는 가치를 경험할 수 있도록 하는 것이 서비스의 역할"이라며 "앞으로도 신규 고객은 물론 기존 고객 모두 볼보자동차와 함께 하는 여정에서 또 다른 혁신과 감동을 제공할 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.

