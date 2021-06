[아시아경제 김혜민 기자] 신동아건설은 치킨 프랜차이즈 전문업체 '교촌 에프앤비'의 신사옥 신축공사를 수주했다고 8일 밝혔다.

이 사업은 경기도 성남시에 소재한 판교 제2테크노밸리 D5-2블록에 지하 4층~지상 11층 규모의 업무시설과 근린생활시설을 건립하는 프로젝트다. 총 공사비는 약 210억원이다.

신동아건설은 이달 내 공사도급계약을 체결하고 오는 8월 착공, 2023년 6월 준공을 목표로 사업을 추진할 예정이다. 신동아건설 관계자는 "회사가 건축 부문에서도 꾸준히 사업을 따내며 사업영역을 확대하고 있다"며 "기업의 지속가능경영 체제 구축을 위해 미래 친환경사업 발굴, 사회적책임 활동 등 사업 포트폴리오도 더욱 강화할 것"이라고 말했다.

