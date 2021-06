이디야커피 “10만보 걷고 프로틴 음료 무료로 받으세요”

[아시아경제 문혜원 기자] 이디야커피가 프로틴 시리즈 출시를 기념하고 우유자조금관리위원회와 국산 우유 소비를 촉진하기 위해 오는 30일까지 공동캠페인의 일환으로 다양한 이벤트를 진행한다고 8일 밝혔다.

이디야커피는 이달 한 달간 ‘이디야 프로틴밀크와 함께하는 건강한 걷기 챌린지’를 모바일 걷기 앱 ‘워크온’과 손잡고 워크온 앱에서 진행한다.

워크온 앱에서 챌린지를 신청한 뒤 이벤트 기간 안에 총 10만보 걷기를 달성한 고객 가운데 추첨을 통해 총 2000명에게 ‘프로틴 밀크’ 무료 쿠폰을 증정한다. 참가자는 다음 달 1일 워크온 앱에서 당첨여부를 확인할 수 있다.

그 외에도 이디야 프로틴 음료에 포함된 프로틴 함유량을 맞추는 퀴즈 이벤트를 이디야커피 공식 홈페이지 안에서 오는 11일까지 진행한다.

이디야커피는 지난 1일 간편하고 맛있게 단백질을 섭취할 수 있도록 다양한 프로틴 음료와 영양스낵바를 선보였다. 신제품은 한 잔에 달걀 5개 분량에 해당하는 단백질 30g이 함유된 ▲프로틴 밀크(카라멜?바닐라) 2종과 단백질 10g과 콜라겐을 동시 함유한 ▲사과리치 콜라겐 워터로 구성됐다.

