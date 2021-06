NBA키즈, 항균과 방취 기능 높인 '모두안녕 시리즈' 출시

[아시아경제 이승진 기자] 한세엠케이의 아동복 브랜드 NBA키즈는 여름철 바이러스 감염에 대비해 항균과 자외선 차단 등의 효과가 있는 기능성 소재를 활용한 ‘모두안녕 시리즈’를 출시했다고 8일 밝혔다.

'모두안녕 시리즈'에 사용된 은나노 항균 원사는 박테리아 방지 및 방취 효과를 극대화한다. 또 자외선 차단 기능이 있어 여름철 피부를 보호해주며, 신축성 좋은 스판 원단을 사용해 착용감도 높였다.

대표 상품으로는 ‘NBA 지그재그 나염 폴리메쉬 티셔츠’, ‘NBA 폴리메쉬 베이직 5부 팬츠’, ‘NBA 스포츠팩 폴리블록 티셔츠’ 등이 있다.

NBA키즈 마케팅 관계자는 “'모두안녕' 시리즈는 세균과 바이러스 번식이 활발한 여름철에 아이들이 항균, 자외선 차단 기능의 제품을 입고 안전하게 뛰놀기 바라는 마음을 담아 기획했다”며 “기능성과 스타일을 모두 만족하는 제품으로 아이들에게 건강과 패션 센스까지 선물하는 기회가 되시길 바란다”고 말했다.

