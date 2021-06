삼성 Neo QLED, '공간 최적화 사운드' 기술 VDE 인증 획득

[아시아경제 김흥순 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,900 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 4,148,391 전일가 81,900 2021.06.08 09:30 장중(20분지연) 관련기사 코스피, '3252.12' 사상 최고치 마감..."아직 본격적인 추세 상승 아냐...박스권 흐름 전망"(종합)삼성전자 노조, 첫 집단 산재 신청…"작업환경 개선 필요"코스피, '3252.12' 사상 최고치 마감..."아직 본격적인 추세 상승 아냐...박스권 흐름 전망" close 는 자사 네오(Neo) 퀀텀닷발광다이오드(QLED)가 업계 최초로 독일 인증 기관 VDE의 '공간 최적화 사운드' 기술 인증을 받았다고 8일 밝혔다.

공간 최적화 사운드는 서로 다른 2개의 시청 환경에서 TV의 기술을 적용했을 때 동일한 수준으로 음향이 측정되는지를 평가해 부여하는 인증이다. 삼성 Neo QLED는 올해 초 '게이밍 TV 성능'과 '아이케어'에 이어 VDE로부터 업계 최초 인증 3개를 잇따라 받았다.

삼성 Neo QLED는 이 같은 음향 편차를 줄이기 위해 표준 청취 환경에서 듣는 것과 유사한 사운드를 완성해 주는 '스페이스핏 사운드(공간 맞춤 사운드)' 기능을 탑재했다. 이는 TV에 내장된 마이크를 통해 커튼, 카펫, 벽 등 소리에 영향을 미치는 전체적인 요소를 파악하고 소리를 각 공간에 맞게 보정해 준다.

예를 들어 카펫이 깔린 거실에 TV가 있는 경우, 카펫이 중·고역대 소리를 흡수한다고 판단되면 분석된 데이터를 기반으로 중·고역대 소리를 강화시킨다. TV를 벽에 가까이 붙여 설치한 경우 뒤쪽 공간이 좁아 저역대 소리가 변할 수 있는데 이 같은 요소를 파악해 보다 선명한 소리를 낼 수 있도록 최적화해 준다고 삼성전자는 설명했다.

또 스페이스핏 사운드는 실제 사용자가 이용하는 콘텐츠의 소리를 기반으로 환경을 분석하기 때문에 사용자 공간에 최적화된 사운드를 제공한다고 덧붙였다.

최용훈 삼성전자 영상디스플레이사업부 부사장은 "삼성 Neo QLED는 별도의 전문 장비 없이도 각 공간에 맞는 최적의 사운드를 구현해 준다"며 "앞으로도 소비자들이 최고 수준의 화질과 사운드가 조합된 최상의 시청 경험을 하실 수 있도록 다양한 기술을 선보일 것"이라고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr