[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 5일 오전 환경의 날 맞이 ‘안양천 북극곰 구하기 프로젝트’에 참석해 수변공원에 설치된 북극곰 조형물 앞에서 참석자들과 함께 기념촬영을 했다.

이날 행사는 환경 유공자 및 단체에 감사패를 전달하는 기념식을 진행하고 친환경 북극곰 캔들만들기, 자전거 수리부스, 에코마일리지 가입 부스 등 참여형 체험부스의 운영, 기후변화에 대한 경각심을 일깨우기 위한 북극곰 조형물과 사진을 전시했다.

채현일 구청장은 “북극곰이 더 이상 길을 헤매지 않고 집을 찾아 돌아갈 수 있도록 환경보전을 위한 작지만 강한 실천에 동참해주시길 바란다”며 “미래세대에 건강한 지구, 깨끗한 환경을 돌려줄 수 있도록 녹색 건강도시 영등포를 만드는 데 더욱 노력하겠다”고 전했다.

