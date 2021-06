온라인 피부미용대회 상 쓸어담은 경남정보대 … ‘시데스코’대회 최고상 등 99종목 줄줄이 수상

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 온라인으로 열린 국내 최대급 권위의 미용대회에서 경남정보대 학생들이 가장 많은 종목의 상들을 쓸어 담았다.

경남정보대학교(총장 추만석)는 지난 5월 27일 한국피부미용사회중앙회와 국제시데스코(CIDESCO) 한국지부에서 주최한 ‘2021년 대한민국 시데스코 뷰티테라피 온라인 기능경진대회’에 미용계열 피부메이크업네일전공 학생들이 138종목에 참가했다고 밝혔다.

이 가운데 무려 99종목에서 수상해 최다득점상을 획득했다.

이 대회 최고상인 국제 시데스코 본부 회장상은 미용계열 2학년 권수연 학생이, 대상인 고용노동부 장관상은 하주연(1학년) 학생이 각각 수상했다.

본부 회장상을 수상한 권수연 학생은 “코로나19 시기에 대학 생활을 시작하게 돼 큰 대회경험 기회가 줄어들까 걱정했는데 온라인으로 미용대회가 열려 기뻤다”며 “두려운 마음보다 도전하는 기쁨이 크다는 것을 깨닫게 해주신 교수님들께 감사드린다”고 소감을 말했다.

경남정보대학교 미용계열 피부메이크업네일전공은 부산지역 유일의 국제 CIDESCO SCHOOL로 인가받아 국제 커리큘럼을 운영하고 있다.

학생들을 지도해 올해 최다득점 성과를 낸 김경미 책임교수는 보건복지부장관상을 수상했다.

김경미 교수는 “대면·비대면수업을 병행하는 가운데서도 용기를 내서 자신을 이겨낸 학생 선수들에 감사드린다. 앞으로도 어떤 환경에서도 피부미용전문가를 양성하기 위해 도전을 멈추지 않겠다”고 말했다.

