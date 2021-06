1억원에 낙찰된 'BTS 맥너겟'…美 매체 "세상에서 가장 기이한 충동구매"

[아시아경제 권서영 기자] 패스트푸드 브랜드 맥도날드가 가수 방탄소년단(BTS)과 손을 잡고 내놓은 BTS 세트 메뉴 속 맥너겟 치킨 조각이 인터넷 경매에서 한화 1억원이 넘는 가격에 낙찰되는 일이 벌어졌다.

4일(현지시간) 미국 정보기술(IT) 전문 매체인 버지 등은 맥도날드의 맥너겟 한 조각이 9만9천997달러(한화 약 1억1천만원)라는 거액에 낙찰되는 일이 벌어졌다고 밝혔다. 배송비를 포함한 낙찰가는 정확히 10만1달러 20센트였다.

현치 매체에 따르면 미국 유타주에 거주 중인 이베이 회원 폴리즈나(22)는 맥도날드의 BTS 세트 메뉴 속에서 게임 '어몽 어스(Among Us)'의 캐릭터를 닮은 맥너겟을 발견한 이후 지난달 28일 99센의 가격으로 이 맥너겟을 경매 리스트에 올렸다. '어몽 어스'는 세계적인 인기를 끌었던 마피아 게임 형태의 모바일 게임으로, 폴리즈나는 이 게임의 캐릭터를 닮은 너겟을 낙찰자에게 냉동 밀봉 상태로 배송하겠다고 설명했다.

폴리즈나가 올린 경매에는 한동안 입찰자가 없었다. 그러나 이틀 뒤 한 이용자가 1만4천869달러 69센트에 입찰을 시작하면서 경매에 불이 붙기 시작했다. 지난 2일에는 입찰가가 5만달러를 넘었으며 마감일에는 시초가의 10만 배에 달하는 가격에 낙찰됐다.

'어몽 어스'의 운영진 측도 이러한 경매 열기에 관심을 보였다. 이들은 지난 2일 자신들의 사회관계망서비스(SNS) 공식 계정에 게임 속 캐릭터와 경매에서 낙찰된 맥너겟이 나란히 있는 이미지를 올렸다. 또 맥도날드의 공식 계정에게 "나에게 돈을 나눠주거나 (맥너겟을) 무료로 보내 달라"는 내용의 재치 있는 글을 게시하기도 했다.

한편 맥너겟을 최초로 경매에 부쳤던 폴리즈나는 "처음엔 50달러를 예상했다"며 놀라워했다. 이어 "낙찰자가 실제로 맥너겟을 구매할 것이라고는 생각하지 않는다. 하지만 이번 경매의 일원이 됐다는 사실만으로 기쁘다", "돈을 받지 못하는 상황이 생기더라도 만족한다"고 말했다.

한편, 미국 IT매체 씨넷은 이번 경매에 대해 "'어몽 어스'와 BTS 팬들에게 완벽한 선물일 수 있지만, 세상에서 가장 기이한 충동구매일 수 있다"고 촌평했다.

