코로나19 어제 744명 신규확진… 열흘 만 다시 700명대(2보)

속보[아시아경제 조성필 기자] 국내 코로나19 신규 확진자 수가 열흘 만에 다시 700명대를 넘어섰다.

중앙방역대책본부(방대본)는 5일 0시 기준으로 신규 확진자가 744명 늘었다고 밝혔다. 전날(695명)보다 49명 늘어난 수치로, 누적 확진자 수는 14만3596명이 됐다. 하루 확진자가 700명을 넘어선 것은 지난달 26일(706명) 이후 열흘 만이다. 발표일 기준 토요일 확진자 수가 700명대를 기록한 것은 지난달 8일(701명) 이후 약 1달만이다.

최근 코로나19 유행 상황을 보면 전국 곳곳에서 집단감염이 잇따르면서 하루 확진자 수가 400∼700명대를 오르내리고 있다. 지난달 30일부터 이날까지 최근 1주간 발생한 신규 확진자는 일별로 480명→430명→459명→677명→681명→695명→744명이다. 이 기간 400명대와 600명대가 각 3번이고, 700명대가 1번이다.

조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr