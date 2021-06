중국, 시노백 코로나19 백신 3∼17세 대상 긴급사용 승인

[아시아경제 조성필 기자] 중국 당국이 시노백(커싱·科興) 코로나19 백신의 3∼17세 대상 긴급사용을 승인했다고 이 회사의 인웨이둥(尹衛東) 회장이 밝혔다.

인 회장은 지난 4일 저녁 관영 CCTV 프로그램에 출연해 "시노백이 3∼17세 대상 1상과 2상 임상시험을 마쳐 이 그룹에서도 성인과 마찬가지로 백신의 안전성과 효과가 입증됐다"면서 이같이 말했다. 인 회장은 "시노백 코로나19 백신의 긴급사용 연령 범위가 '18세 이상'에서 '3세 이상'으로 넓혀졌지만 언제 더 어린 연령대까지 확대할 수 있을지는 추가 검토를 거쳐야 한다"고 했다.

현재 중국에서는 전국적으로 18∼59세를 대상으로 코로나19 백신 접종이 이뤄지고 있다. 베이징, 상하이 등 일부 지역에서는 60세 이상 노인도 백신을 맞고 있다. 시노백은 시노팜(중국의약그룹)에 이어 중국 업체로는 2번째로 지난 1일 세계보건기구(WHO)로부터 코로나19 백신의 긴급사용 승인을 받았다.

