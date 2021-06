[아시아경제 이승진 기자] 종합식품기업 아워홈은 건더기 함량을 높인 국·탕·찌개 시그니처 라인업을 신설하고 신제품 2종을 새롭게 선보인다고 4일 밝혔다.

이번에 출시하는 신제품은 ▲시그니처 얼큰한 고추장찌개 ▲시그니처 육개장 총 2종이다. 고급화, 다양화되는 소비자 입맛을 공략하기 위해 기존 제품을 업그레이드했다. 자사 기존 제품에서 주요 건더기 함량을 늘렸다. ‘얼큰한 고추장찌개’는 양지, 두부, 애호박 등 주요 건더기 함량을 42.75%, ‘푸짐한 육개장’은 소고기, 대파, 고사리 등 함량을 32.4%까지 늘렸다.

아워홈 관계자는 “가정간편식이 점차 다양화, 세분화, 고급화되면서 기존 메뉴를 업그레이드한 ‘시그니처’ 라인업을 선보이게 됐다”며 “향후 국·탕·찌개 간편식에 면, 밥 등을 더해 한끼 식사로 즐기기 좋은 키트 제품 등을 추가로 내놓을 계획이다”고 말했다.

