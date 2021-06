세계 조선·해양 산업 대축제 ‘마린위크’ 열린다 … 부산국제조선해양대제전 ‘마덱스·시포트’ 6월 개최

6월9일~12일 부산 벡스코서 7개국 120개 업체 450부스 규모



세미나, 호국음악회, 의장대·군악대 공연, 공군 에어쇼 다채롭게



올해 2차례 나눠 10월에는 ‘국제 조선 및 해양산업 전시회’ 열려

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 국내 조선·해양산업 분야 전시와 각종 행사를 진행하는 대축제 ‘마린위크’가 부산에서 펼쳐진다.

올해는 마린위크가 2차례 나눠 열린다. 축제 가운데 국제 해양방위산업전(MADEX)·국제 항만?물류 및 해양 환경산업전(SEA-PORT)과 국제 조선해양산업전(KORMARINE)을 상반기와 하반기로 나눴다.

부산시(시장 박형준)는 대한민국해군, 한국무역협회와 공동으로 ‘2021 부산국제조선해양대제전(MARINE WEEK 2021)’을 6월 9일부터 12일까지 4일간 해운대 BEXCO에서 개최한다고 4일 밝혔다.

세계 조선해양산업 중심도시로서의 위상과 국내외 해양?방위 산업의 최첨단 장비 및 신기술의 발전상을 한눈에 볼 수 있는 권위 있는 전시행사이다.

2001년부터 격년제 홀수 연도에 열렸던 부산국제조선해양대제전(MARINE WEEK)의 국제 조선 및 해양산업 전시회는 관련 전시회와의 일정 중복과 임대공간 부족 등으로 인한 문제를 해결하기 위해 올해부터 10월에 연다.

▲국제해양방위산업전(MADEX) ▲국제 항만·물류 및 해양환경산업전(SEA-PORT)은 6월에 ▲국제 조선 및 해양산업전(KORMARINE)은 10월에 열리는 것이다.

코로나19로 해외에서는 관련 전시회가 취소나 연기되고 있지만 올해 11회째를 맞는 이번 행사에 7개국 120개사가 참가해 450부스 규모로 개최된다.

또 해외 28개국 80여명의 각국 해군 사령관과 대표 장성, 주한 무관, 국방전문가들이 대거 방한한다.

참가국 간 활발한 군사 외교와 국내 수출 추진제품에 대한 실질적인 비즈니스가 이뤄질 전망이다.

국내 함정 건조 관련 대표 조선소인 대우조선해양과 현대중공업이 대형홍보관을 마련해 한국형 차기 구축함(KDDX)사업에 대해 최신 기술을 선보일 예정이다.

국내 대표 방산기업인 LIG넥스원, 한화그룹(한화시스템, 한화디펜스, 한화에어로스페이스), KAI, 풍산을 비롯해 Lockheed Martin, Raytheon, GE, Safran, Rolls-Royce, Babcock Int’l, UK Defence & Security Exports 등의 해외 대표 방산기업이 참가한다.

6월 11일에는 벡스코 오디토리움에서 호국음악회를 개최하고, 벡스코 광장에서는 매일 해군 의장대와 군악대 공연을 진행한다.

올해 처음으로 공군에서 6월 7일부터 6월 9일까지 3일간 코로나19 극복을 위한 부산시민 응원비행과 개막식 축하비행을 진행해 다양한 볼거리를 제공할 계획이다.

박형준 부산시장은 “코로나19로 관련 업계의 불황에도 불구하고 많은 기업이 전시회에 참가한 것은 기업 스스로가 불황을 극복하려는 의지라 생각한다”며, “부산시에서도 기업이 조기에 불황을 극복할 수 있도록 최선을 다해 지원에 나서겠다”고 말했다.

전시회 개막식은 오는 6월 9일 수요일 오전 10시 박형준 부산시장을 비롯한 각계 유명인사 등 100명의 시민이 참석한 가운데 치러질 예정이다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr