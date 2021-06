현대건설기계, 친환경 고효율 건설장비 'A시리즈' 출시

[아시아경제 우수연 기자]현대건설기계가 친환경 고효율 전략 모델 ‘A시리즈’를 출시하며 친환경 건설 기계 시장 선점에 나선다.

4일 현대건설기계는 경기도 용인의 기술혁신센터에서 신모델 A시리즈의 국내 론칭 행사를 갖고 신형 6t~52t급 굴착기 9개 모델과 휠로더 4개 모델을 공개했다. 유튜브로 실시간 중계된 이날 행사에는 고객과 딜러 60여명이 참석했으며 신제품 장비를 직접 시연하는 시간을 가졌다.

현대건설기계의 A시리즈 굴착기와 휠로더는 강화된 유럽 배출가스 규제인 '스테이지Ⅴ'를 만족할 수 있는 친환경 엔진이 탑재됐으며 기존 엔진보다 연비도 최대 20% 향상됐다. 스마트건설 분야의 첨단 제어기술인 '머신컨트롤'과 '머신가이던스' 시스템이 장착돼 자동 및 반자동 작업이 가능하며 별도의 측량 인력이 없어도 작업을 수행할 수 있다.

특히 작업장 주변의 위험을 사전에 감지해 알려주는 '레이더시스템'과 굴착기 버킷의 기울임, 젖힘, 회전 등의 작업을 360˚로 정교하게 수행하는 '틸트로테이터' 등 최첨단 기술을 적용해 작업의 안전도 및 효율성을 극대화했다.

내년 4월부터는 국내에서도 유로 스테이지V에 상응하는 배출가스 규제가 본격 시행될 예정이다. 따라서 현대건설기계의 이번 친환경 고효율 A시리즈 출시는 1년 앞서 강화된 배출 기준을 모두 충족시키며 시장 선점에 나섰다는 점에서 의미가 있다.

박정환 현대건설기계 국내영업부문장은 "첨단기술이 집약된 장비를 풀 라인업으로 출시해 다양한 고객의 니즈를 충족할 수 있게 됐다"며 "차별화된 장비 순회 점검 서비스 등을 강화해 고객만족도와 브랜드 신뢰도를 더욱 제고해 나갈 계획"이라고 말했다.

한편 현대건설기계의 유럽형 A시리즈 제품은 지난 2019년 유럽과 북미시장에 출시한 이후 올해 4월까지 누적 판매대수 1240여 대를 기록하는 등 우수한 품질을 인정받고 있다.

