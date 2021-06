4일 서울 중구 서울도서관 외벽에 6월 호국보훈의 달을 맞아 '마지막 한 분까지 기억하겠습니다'라는 문구가 담긴 꿈새김판이 전시되고 있다./강진형 기자aymsdream@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.