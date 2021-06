하나은행, 디지털 펀드 진단을 위한 '펀드신호등 서비스' 출시

[아시아경제 성기호 기자] 하나은행이 모바일 앱 하나원큐에서 펀드를 쉽고 편리하게 관리할 수 있는 맞춤형 디지털 펀드 진단 서비스인 '펀드신호등 서비스'를 출시했다고 4일 밝혔다.

새로 출시 된 서비스는 신호등처럼 직관적으로 고객들이 보유한 펀드에 대해 ‘좋아요, 지켜봐요, 관리해요’ 로 분류하고 수익성, 변동성, 운용규모 세 가지 측면에서 과거의 성과 패턴을 비교 분석 및 직관적으로 진단관리 할 수 있게 했다. 또 전문가 의견을 통해 자연스럽게 리밸런싱까지 이어지도록 설계 했다.

또한 최근 이슈가 되고 있는 경제 키워드를 해시태그하면 해당 펀드를 쉽고 빠르게 검색할 수 있도록 ‘해시태그’ 및 ‘키워드 검색’ 기능도 탑재했고, 펀드 조회 시 펀드명 외에도 손님이 쉽게 이해할 수 있는 ‘펀드 부제목’을 추가했다. 이외에도 24시간 펀드 예약신규 및 예약입금, 환매 후 재매입 거래 등 손님 편의성을 증대할 수 있는 다양한 기능을 추가했다.

하나은행 관계자는 “디지털 채널로 유입된 다양한 손님에 대해 맞춤형 디지털 자산관리의 필요성이 강조되고 있는 지금 펀드신호등 서비스는 그 출발점이 될 것으로 생각한다”며, “연내로 개별 펀드 외에 포트폴리오에 대한 디지털 진단 서비스도 추가로 도입해 손님이 보다 편리하고 정밀하게 자산을 관리할 수 있도록 할 계획”이라고 밝혔다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr