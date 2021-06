"비대면 시대의 맞춤형 서비스."

한국미즈노골프의 언택트 골프레슨 ‘유 퀴즈 (You Quiz) 온더 골프(사진)’다. 소속 선수들이 진행한 ‘골프 랜선 상담소-골프의 참견’과 ‘골린이 탈출 프로젝트’에 이어 세번째 캠페인이다. 평소 골프에 대해 궁금한 내용이 있는 고객이라면 누구나 참여할 수 있다. 채택된 질문에 대해 ‘팀 미즈노 배우리 프로’가 직접 영상으로 답변하고 관련한 레슨을 제공한다.

오는 8일까지 공식 인스타그램 및 페이스북 이벤트 게시물에 댓글로 질문하면 된다. 총 10편 내외의 레슨 영상으로 제작해 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널에 올린다. 고객에게는 소정의 상품이 기다리고 있다. 한국미즈노는 "코로나19로 야외활동이 제한된 상황에서 골프에 대한 관심을 지속적으로 보여주는 고객 이벤트"라고 설명했다. 자세한 내용은 SNS에서 안내한다.