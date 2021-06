"응 구라야"…택시비 내는 척하더니 도망간 철없는 10대들

[아시아경제 허미담 기자] 택시비를 내는 척하면서 택시기사를 약 올리고 도망간 철없는 10대들의 모습이 담긴 영상이 공개돼 공분을 사고 있다.

최근 페이스북 페이지 '전주 다말해'에는 택시 블랙박스 영상과 함께 장문의 글이 올라왔다.

글쓴이 A씨는 "이런 일로 제보할 줄은 몰랐다"라며 "저희 아빠는 택시를 운전하고 계신다"고 말문을 열었다.

A씨에 따르면 지난 1일 오전 12시31분께 전북 전주시 효자동에서 한 남학생이 A씨 아버지 택시에 올라타며 "OO중학교 후문으로 가 달라"고 했다. 약 17분 후 택시는 목적지에 도착했고, 택시비는 1만원이 넘게 나왔다. 그러나 이 남학생은 요금을 내지 않고 도망갔다.

A씨는 "차라리 돈이 없어서 솔직하게 말했으면 아빠는 분명 배려해주셨을 것"이라며 "성치 않은 몸으로 새벽까지 힘들게 일하시는 아빠가 얼마나 허탈해하셨는지 아느냐"고 목소리를 높였다.

또 A씨는 목적지에 먼저 나와 있던 남학생의 친구가 카드를 꺼내는 척하더니 함께 도망갔다고 설명했다. A씨가 댓글을 통해 공개한 영상에서도 "응 구라(거짓말을 뜻하는 속어)야~"라고 말하며 도망치는 이들의 모습이 담겼다.

이에 대해 A씨는 "친구가 나와서 돈을 줄 거라는 듯 말하고 공범이 나와서 카드를 주는척하더니 같이 도망가더라"며 "딱 봐도 학생 같은데 저는 끝까지 잡을 거다"고 강조했다.

그러면서 그는 "마침 학생이 마스크도 안 쓰고 CCTV에 정확하게 얼굴이 찍혀서 이번에는 경찰신고까지 들어갔다"라며 "상습범처럼 타자마자 뒷좌석으로 숨고 차량 앞 블랙박스에 안 나오려고 노력하더라"고 했다.

아울러 A씨는 "요즘같이 힘든 시국에 최저시급도 넘는 금액으로 사기를 치면 저희 아빠가 느끼실 허탈함이나 속상함은 이루 말할 수가 없다"라며 "경찰서에서 끝까지 갈 건지 먼저 와서 사과할 건지 본인이 선택하시라"고 덧붙였다.

소식을 접한 누리꾼들은 "처음부터 계획적인 무임승차다. 합의하지 말고 법대로 처벌하길", "절대 선처해주지 말아라. 상습범 같다", "가정교육이 시급하다", "바늘 도둑이 소도둑 된다" 등의 반응을 보였다.

한편 현행법상 무임승차는 경범죄에 해당해 10만 원 이하의 벌금형에 처할 수 있다. 계획적 무임승차는 사기죄로 간주해 징역 10년 이하 2000만 원의 벌금형에 처한다.

