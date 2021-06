윤희숙 "조국, 쉼 없는 자기애 놀라워…불공정 아이콘"

"보통 사람이라면 부끄러워 고개 처박을 일"

[아시아경제 허미담 기자] 윤희숙 국민의힘 의원이 최근 조국 전 법무부 장관이 펴낸 '조국의 시간'에 대해 3일 "보통 사람들이라면 부끄러워 고개를 처박을 일을 들켜놓고도 쉼 없이 표현되는 그의 자기애는 정말 놀랍다"고 비꼬았다.

윤 의원은 이날 자신의 페이스북에 '공정이 뭔지 찾고 싶다면, 고개를 들어 불공정의 아이콘 조국을 보라'는 제목의 글을 올렸다.

그는 "교수로 일할 때 조국 사건을 접했다. 감찰 무마나 사모펀드보다 더 크게 다가온 것이 대리시험 문제"라며 "아들의 오픈북 시험을 교수 부모가 머리를 맞대고 풀어줬다는 것을 보고, 저분은 남은 평생 교수 사회에서 얼굴을 못 들겠구나 했었다"고 말문을 열었다.

이어 "학생들의 부정행위를 엄히 다스려야 하는 교수가 자녀 시험 문제를 대신 풀어줬다니, 교수 대접받기를 바랄 수는 없는 노릇"이라고 지적했다.

또 윤 의원은 조 전 장관의 저서 '조국의 시간'을 두고 "그의 책이 나라를 다시 휘젓고 대선주자들이라는 분들이 앞다퉈 공감을 표시하는 것을 보면, 무너진데다 이제 짓이겨지기까지 하는 나라의 기강에 가슴 아프다"고 했다.

아울러 그는 "단 한 가지 위안을 찾는다면, 조 전 장관 덕분에 우리 시대의 공정이 무엇인지에 대한 공동체의 고민이 깊어졌다는 것"이라며, 지난 2일 당원들을 상대로 진행한 '우리 시대의 공정이란 무엇인가?'라는 주제의 강연 영상을 함께 올렸다.

윤 의원은 강연 영상을 언급하며 "이 생각이 다른 생각을 자극하고 합쳐져 더 높은 사고로 이어질 수 있기를, 그래서 우리 시대의 공정이 무엇이며 무엇을 해야 하는지에 대한 공감대가 형성되기를 바란다"며 "그럴 수만 있다면, 지난 2년 우리 국민을 그렇게 괴롭힌 조국 사건도 성장 전의 격통으로 기억될 수 있을 것 같다"고 했다.

한편 '조국의 시간'은 이날 교보문고와 예스24, 알라딘 등 3대 온라인 서점에서 베스트셀러 1위에 올랐다. 이 책은 조 전 장관이 2019년 8월9일 법무부 장관 후보로 지명된 뒤 벌어진 일련의 사태를 정리하고, 그에 대한 자신의 솔직한 심정을 기록한 책이다.

