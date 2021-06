[아시아경제 공병선 기자] 하이트론 하이트론 019490 | 코스피 증권정보 현재가 10,400 전일대비 500 등락률 +5.05% 거래량 561,059 전일가 9,900 2021.06.03 15:30 장마감 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제[기로의 상장사]하이트론씨스템즈, 500억 조달… 새 최대주주는 누구?③[e공시 눈에 띄네] 코스피-14일 close 은 매트릭스 네트워크와 97억원 규모의 CCTV 카메라 및 NVR 저장장치 공급 계약을 체결했다고 3일 공시했다.

이는 최근 매출액의 35.55%에 해당하는 액수다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr