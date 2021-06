[아시아경제 공병선 기자] 한국금융지주 한국금융지주 071050 | 코스피 증권정보 현재가 108,500 전일대비 2,500 등락률 +2.36% 거래량 427,229 전일가 106,000 2021.06.03 15:30 장마감 관련기사 한국투자증권, 오아시스마켓 IPO대표주관 선정 한국투자증권 "구글·테슬라 등 주식 드려요"[클릭 e 종목] 한국금융지주, 다음달에는 뜰까 close 는 계열사인 한국투자파트너스의 운영자금을 위해 350억원을 대여키로 했다고 3일 공시했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr