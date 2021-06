[아시아경제 지연진 기자] 아세아텍 아세아텍 050860 | 코스닥 증권정보 현재가 4,270 전일대비 250 등락률 +6.22% 거래량 6,323,311 전일가 4,020 2021.06.03 15:30 장마감 관련기사 아세아텍, 농업 테마 상승세에 5.74% ↑[e공시 눈에 띄네]코스닥-26일‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close 은 보통주 1주당 신주 0.3070123주를 배정하는 무상증자를 결정했다고 3일 공시했다. 신주 배정기준일은 오는 18일, 신주 상장예정일은 다음달 6일이다.

