與의원 132명, 日 올림픽조직위 독도 표기 규탄 결의안 제출

[아시아경제 오주연 기자] 더불어민주당이 일본 도쿄올림픽조직위원회 공식 홈페이지에 독도가 일본 영토 지도 내에 표기된 것과 관련해 강력 규탄에 나섰다. 백혜련 의원 등 여당 국회의원 132명은 3일 국회에 규탄 결의안을 제출했다.

백 의원은 이날 기자회견을 열고 "도쿄올림픽조직위원회가 공식 홈페이지에 일본 영토 지도 내 독도를 표기한 것은 대한민국의 독도 영유권을 명백히 침해한 것으로 이는 국제법 위반이며 역사퇴행적 행위"라고 비판했다. 이어 "일본 측의 행위는 스포츠에 정치를 끌어들이는 행위를 엄격히 금지하는 올림픽 정신을 정면으로 위배하는 도발 행위로 보고 강력히 규탄한다"고 질타했다.

국회의원 132명은 결의안을 통해 독도가 역사적·지리적·국제법적으로 명백한 대한민국 고유의 영토라는 사실을 천명했다. 또한 일본 측의 독도 표기는 대한민국의 영토주권을 침해하는 행위로서 한·일 양국 관계에 부정적 영향을 미칠 뿐만 아니라 올림픽이 추구하는 평화로운 사회 건설과 인류 발전에 역행하는 것이라는 점을 경고하는 내용을 담았다.

이들은 결의안에서 "코로나라는 글로벌 위기 상황에서 이번 올림픽은 그 의미가 남다르다"며 "실의에 빠진 전 세계인들에게 위안이 되고 희망을 주는 올림픽을 만들기 위해 각국의 대표 선수뿐만 아니라 각국 정부가 노력해 왔다. 그러나 일본의 만행으로 이런 노력이 한순간에 물거품 되고 국제적 비난의 대상이 될 수 있다는 것을 일본 정부는 명심해야 할 것"이라고 경고했다.

또한 국제올림픽위원회(IOC)를 향해서도 "제 역할을 하기를 강력히 촉구한다"고 지적했다. 이들은 "2018 평창동계올림픽 당시 독도가 표기된 한반도기 사용에 대해 일본 정부가 항의했고, 국제올림픽위원회는 '정치적 사안을 스포츠와 연결하는 것은 부적절하다'라는 원칙에 따라 남북 단일팀이 사용하는 한반도기 내에 독도 표기를 삭제할 것을 권고한 바 있다"며 "이에 우리 정부는 외교분쟁 방지와 올림픽 정신 준수 등을 위해 국제올림픽위원회의 권고를 대승적으로 받아들였다"고 언급했다. 그러면서 "국제올림픽위원회는 2018년 평창동계올림픽에서의 조치를 이번 문제에도 동일하게 적용해야 하며, 이를 일본 도쿄올림픽위원회에 강력 권고해 일본 지도에서 독도 표기를 삭제하도록 조치해야 할 것"이라고 꼬집었다.

우리 정부에 대해선 "일본 측의 독도 표기 문제에 대해 단호하고 지속적으로 대처해야 한다"며 "다른 나라들에 일본 측의 세계평화 저해 행위와 대한민국의 확고한 독도 영유권에 대해 다각적으로 알리는 등 노력을 강구할 것을 촉구한다고 강조했다.

