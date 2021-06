이스라엘 역사상 첫 아버지 이은 '아들' 대통령 나와

크네세트 의원 120명 중 87명 표 받아

[아시아경제 이현주 기자] 이스라엘 역사상 처음으로 아버지 뒤를 이은 아들 대통령이 나왔다.

이스라엘 크네세트(의회)는 2일(현지시간) 의원 투표를 통해 아이작 헤르조그를 제11대 대통령으로 선출했다. 이날 크네세트 의원 120명 가운데 87명이 헤르조그에게 표를 던졌다.

헤르조그 당선인은 1983년부터 1993년까지 이스라엘의 6대 대통령으로 재직했던 하임 헤르조그(1997년 사망)전 대통령 아들이다.

당선인은 "어떤 지위에 있는 누구의 이야기도 경청하는 모두의 대통령이 되겠다. 합의를 위한 다리가 되겠다"고 말했다.

이어 "이스라엘이 맞이한 큰 도전을 과소평가해서는 안된다. 국제사회에서 이스라엘의 위상과 명성을 지켜야 하고, 반유대주의와 이스라엘에 대한 혐오와 싸워야 한다"고 강조했다.

2018년부터 전 세계 유대인들의 '알리야'(이스라엘로 귀환)를 관장하는 이스라엘 유대 기구 의장을 맡아온 당선인은 미국 코넬대와 뉴욕대에서 공부했다. 그는 군 복무 후 텔아비브대에서 법학을 전공하고 아버지가 설립한 로펌에서 사회생활을 시작했다.

2003년 총선에서 노동당 소속으로 의원이 된 그는, 노동당이 아리엘 샤론 주도 연정에 참여하면서 주택·건설 담당 장관 자리에 올랐다.

