[현장영상]"다시는 이런 일 없게 해 달라" 부동산 불법투기…시민들 '엄벌 촉구'

[아시아경제 윤진근 PD] 한국토지주택공사(이하 LH) 등 공직자에 대한 부동산 투기 조사 및 수사 중간결과가 2일 공개된 가운데, 시민들은 정확하고 강도 높은 수사를 당부했다.

김부겸 국무총리는 이날 오후 정부서울청사에서 ‘부동산 투기 조사·수사 중간결과 브리핑’을 열었다.

김 총리는 이 자리에서 “검·경간 긴밀한 협조를 통해 몰수·추징 보전 조치한 부동산 투기수익은 현재까지 908억 원”이라고 밝혔다.

경찰은 브리핑을 통해 “이번 수사의 계기가 된 LH의 경우, 직원 77명과 친인척·지인 74명등 151명을 적발하여 현재까지 4명을 구속하고 126명에 대해 계속 수사 중”이라고 밝혔다. 이외에도 국회의원·지자체장·고위 공직자 등 주요 수사 대상 399명 중 9명을 구속하고 287명은 수사 중이라고 밝혔다.

이 같은 정부 발표 결과에 시민들은 엄벌을 촉구했다. 시민 A씨는 “(투기를 통해) 부동산 가격이 오르면 그 피해는 시민들이 입게 된다”라며 “(LH 등이 투기를 통해) 얻은 이익금은 전부 환수해야 한다”라고 강조했다. 이어 “정부에서 단호하게 대처해 다시는 이런 일이 없게 해 달라”라고 당부했다.

시민 B씨는 “저도 대학생인데, 한 가정을 꾸려야 하는 입장에서 (공직자들이) 권력을 남용하는 것이 부당하다고 생각한다”라고 말했다. 수사 결과에 대해서는 “잘 못 믿을 것 같다”라면서 “만에 하나라도 국민들을 속이거나 하는 일 없이 확실하게 (수사)해 달라”라고 말했다.

시민 C씨는 “LH 역시 국토교통부 산하 기관으로 알고 있다”라면서 “공공기관 직원 역시 공무원에 준하는 청렴함이나 도덕성이 있어야 하는데, (부동산 투기 소식을 접하고) 상당히 실망했다”라고 말했다.

