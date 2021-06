인플레 우려에 국고채 10년물 2.2% 돌파…2018년 11월이후 처음

[아시아경제 김은별 기자] 국고채 10년물 금리가 연일 상승하며 2년6개월 만에 연 2.2%를 돌파했다.

2일 서울 채권시장에서 10년물 금리는 연 1.6bp(1bp=0.01%포인트) 상승한 2.202%로 마감했다. 지난달 28일부터 나흘째 오름세로, 10년물이 연 2.2%를 넘어선 것은 2018년 11월22일(2.206%) 이후 처음이다.

3년 만기 국고채 금리는 전 거래일보다 0.7bp 내린 연 1.206%에 장을 마쳤다. 5년물과 2년물은 각각 0.5bp 상승, 1.3bp 상승으로 연 1.731%, 연 0.997%에 마감했다.

20년물은 연 2.292%로 0.8bp 올랐다. 30년물과 50년물은 각각 0.9bp 상승, 0.8bp 상승으로 연 2.289%, 연 2.289%를 기록했다.

지난밤 미국 제조업 지표가 호조세를 보이면서 미 국채 금리가 오르고, 이날 발표된 지난달 소비자물가지수가 9년여만에 높은 수준을 기록하면서 국내 국고채 금리도 상승세를 보였으나 오후 들어 대부분 기간에서 상승 폭을 일부 반납했다.

이날 통계청은 5월 소비자물가지수가 107.46(2015년=100)으로 작년 동월 대비 2.6% 올랐다고 발표했다. 이는 2012년 4월(2.6%) 이후 9년 1개월 만에 최고 상승률이다.

다만 정부는 최근 물가 상승세가 일시적이라며 물가 상승폭 확대는 안정세를 보일 것이라고 전망했다. 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관은 이날 소비자물가 동향에 대해 "5월 소비자물가 오름폭이 확대된 것은 기저효과 요인이 크게 작용했다"고 설명했다.

한국은행 조사국 역시 이날 ‘2021년 5월 소비자물가 상승률에 대한 평가’ 참고자료를 내고 "지난해 5월 석유류가격이 큰 폭 하락한 데 따른 기저효과가 크게 작용한 것으로, 지난주 발표된 한은의 6월 전망 당시 예상했던 수준에 부합한다"고 밝혔다. 한은은 아울러 "앞으로 소비자물가 상승률은 다소 둔화되면서 하반기 중 2% 내외에서 등락하다가 내년에는 1%대 중반 수준으로 낮아질 것으로 예상한다"며 "최근 물가 오름세를 주도하고 있는 유가, 농축산물 등 공급측 요인의 영향이 줄어들 것으로 예상되기 때문"이라고 밝혔다.

