김선갑 광진구청장, 탈 플라스틱 ‘고고 챌린지’ 시즌2 동참

1일 ‘생활 속 탈 플라스틱 운동’ 확산 위한 챌린지 시즌2 동참... 실천 메시지 전달 다음 참여자 지명

[아시아경제 박종일 기자] 김선갑 광진구청장이 1일 생활 속 일회용품과 플라스틱 줄이기 실천을 위한 ‘탈 플라스틱 고!고! 챌린지’ 시즌2에 동참했다.

이번 챌린지 시즌2는 환경부가 연초 진행한 챌린지를 잇는 후속 행사로 플라스틱을 줄이기 위해 ‘할 수 있는 일 한 가지’와 ‘하지 말아야 할 일 한 가지’를 제안하고 다음 참여자를 지명하는 릴레이 캠페인이다.

김 구청장은 지난 3월 고고 챌린지에 참여한 데 이어 전혜숙 국회의원 지명으로 시즌2에 다시 한 번 동참하게 됐다.

이 날 김 구청장은 ‘일회용컵 거절하고! 장바구니 생활화 잘하고!’라는 실천 메시지로 참여를 인증했다.

이어 다음 챌린지 주자로 지역 내 환경단체인 광진에코리더봉사단 이금훈 단장과 자원순환연대 양은선 자원순환리더를 지목했다.

김선갑 구청장은 “번거롭지만 작은 실천들이 모이면 지구를 살리는 큰 힘이 될 것”이라며 “특히 오는 6월5일 환경의 날을 맞아 지속 가능한 환경 보전을 위해 보다 많은 구민들이 동참해 주길 바란다”고 말했다.

한편, 광진구는 직원들부터 솔선수범, 일회용품 사용을 줄이기 위해 부서별 다회용컵 배부 등을 추진, 청사 내 일회용품 사용 근절 캠페인을 실시하고 있다.

