대우조선해양, 'DSME 두드림' 장학센터 열어

[아시아경제 황윤주 기자] 대우조선해양 대우조선해양 042660 | 코스피 증권정보 현재가 37,200 전일대비 150 등락률 +0.40% 거래량 776,766 전일가 37,050 2021.06.02 15:30 장마감 관련기사 대우조선, 직원·협력사 자녀 장학센터 열어"韓 경기 회복세 뚜렷" 기관 배팅에… 코스피, 사흘 연속 상승세(종합)대우조선, 현대LNG해운으로부터 LNG운반선 1척 수주 close 이 세계화 시대에 걸맞은 인재육성을 위해 노사합의로 장학센터 운영에 들어간다.

대우조선해양은 임직원 및 사내협력사 직원 자녀를 대상으로 'DSME 두드림(Do dream)' 장학센터를 1일 열었다. 장학센터의 명칭인 '두드림'은 배움을 통해(두(Do)), 꿈을 꾸게 한다(드림(Dream))는 뜻으로 직원 공모를 거쳐 선정됐다.

이 장학센터는 자녀들에게 수준 높은 교육을 제공하기 위해 지난해 단체교섭에서 노사가 합의해 설립하게 되었다. 두드림 장학센터는 국영수 위주의 입시교육을 지양하고, 세계화 시대에 걸맞은 인재 양성을 위한 생활영어회화 과목에 집중하는 양질의 프로그램을 마련했다.

대상자는 대우조선해양 임직원과 사내협력사(1년 이상 근속) 직원 자녀 중 초등학교 5학년부터 중학교 2학년까지 학생을 대상으로 신청을 받아 진행한다. 밀도 있는 수업을 위해 초등반·중등반 총 160명을 추첨으로 뽑아 주 2회 원어민 및 영어 전문강사가 수업을 진행한다. 한부모 가정, 3자녀 이상, 장애인(형제자매, 부모 중 3급 이상 장애가 있는 경우)에 한해 우선선발 기준이 적용됐다.

또 오프라인 교육 추첨에 탈락한 학생에게는 교육의 기회를 넓게 제공하기 위해 원어민 강사가 교육하는 온라인 화상 영어교육을 추가로 진행하고 있다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr