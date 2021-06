LG전자 전장 자회사 ZKW, 지난해 자율주행 특허 57건 출원

[아시아경제 김흥순 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 151,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 448,035 전일가 151,500 2021.06.02 15:30 장마감 관련기사 LG전자, 러시아서 롤러블 TV '시그니처 올레드R' 문화 마케팅LG전자, 환경부·시민단체와 '脫플라스틱' 활동 위해 손잡아눈물의 재고떨이 LG폰…품귀빚은 '벨벳2'는 추첨 판매 close 의 차량용 램프 자회사인 오스트리아 ZKW가 유럽에서 자율주행 관련 특허를 대거 출원했다.

ZKW는 지난해 국제적으로 57건의 혁신 기술 특허를 출원하며 오스트리아 기업 중 특허 4위를 차지했다고 2일 밝혔다. 50개는 유럽에서, 7개는 중국에서 출원했다.

ZKW가 지난해 출원한 특허는 대부분 자율주행 기술과 센서와 관련이 있다. 대표적으로 야간에 카메라 센서의 최적 시야를 확보하기 위해 고주파 진동 등으로 센서를 청소하는 솔루션이 있다고 회사 측은 설명했다. 올해는 신규 연구소를 만들고 미래차 연구 개발, 협동 로봇 개발 등을 통해 전장 사업 경쟁력을 강화하는 데 주력하고 있다.

관련 업계에 따르면 ZKW는 올해 초 기준 수주잔고가 역대 최대 수준으로, 향후 3년 물량을 이미 확보한 것으로 알려졌다. 이를 기반으로 내년에 역대 최대 매출을 목표로 하고 있다. 지난해 말 기준 LG전자 전장사업의 전체 수주잔고는 약 60조원이며 ZKW의 비중이 20%를 넘는다.

