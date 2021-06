함양산삼항노화엑스포 D-100일 기념 유튜브 온라인 이벤트 진행

추첨을 통해 총 300명에게 푸짐한 경품 제공



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양산삼항노화엑스포 조직위는 엑스포 D-100 기념해 ‘생활 속 함양 글자 찾기’ SNS(페이스북, 인스타그램) 이벤트를 2일부터 16일까지 진행한다.

이벤트 참여 방법은 내 주변에서 ‘함양’ 두 글자 또는 ‘함’,‘양’ 각각의 글자를 사진으로 찍어서 해시태그와 함께 엑스포 공식 누리소통망(SNS)에 게시해 이벤트에 참여하면 된다.

페이스북, 인스타그램 각 100명을 추첨해 갤럭시워치, 갤럭시버즈, 커피 기프티콘 등 푸짐한 경품을 제공한다.

또한 산삼 TV(엑스포 공식 유튜브)에서는 2일 D-100 기념행사 현장 스케치 영상을 공개하면서 ‘응원 댓글 이벤트’를 진행한다.

엑스포 조직위원회에서는 D-100을 기념해 지난달 27일부터 29일까지 3일간 엑스포 성공개최 다짐 추진상황 보고회, 자전거 종주 국토 대장정, 모터사이클 퍼레이드 등 다양한 기념행사를 가진 바 있다.

본 이벤트는 2주간 진행하며, 참여는 엑스포 공식 유튜브 계정에 ‘구독 신청’을 한 후 D-100 기념행사 영상에 엑스포 응원 댓글을 작성하면 된다.

총 100명을 추첨해 애플워치, 에어팟, 커피 기프티콘 등 푸짐한 경품을 제공할 계획이다.

김종순 조직위 사무처장은 “엑스포 개최 100일을 앞두고 더 많은 관람객의 참여를 유도하고자 이번 이벤트를 준비했다”며 “남은 100일 동안 성공적인 엑스포가 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 함양산삼항노화엑스포는 9월 10일부터 10월 10일까지 31일간 함양 상림공원 일원과 함양 대봉산휴양밸리 일원에서 정부승인 국제행사로서 개최된다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr