[아시아경제 김형민 기자] 고위공직자범죄수사처(공수처)가 형사사법정보시스템(KICS) 구축 사업자를 찾지 못해 재입찰 공고를 냈다.

2일 조달청 나라장터에 따르면 공수처는 지난달 31일 KICS 구축 사업 입찰 공고를 새로 게시했다.

앞서 공수처는 지난달 12일 첫 입찰 공고를 내면서 이달 초 사업자를 선정해 내년 2월까지 사업을 마무리하겠다고 했지만 공고에 응찰한 참여자가 없었다.

사업 내용은 ▲ 수사 및 공판 업무 관련 지원시스템 ▲ 형사사법 업무 전자결재시스템 ▲ 전자문서와 디지털 수사자료를 기록하고 조회할 수 있는 전자기록 관리시스템 ▲ 통신사 및 행정정보 공동 이용센터 등과의 연계 체계 등이다.

하지만 유찰로 사업자 선정이 늦어지면서 KICS 구축 계획에 차질을 빚는 게 아니냐는 우려가 나온다.

