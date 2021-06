한방약초축제 委 크라우드 펀딩 진행

약초시장 입점 농가 참여

산양삼주 담금 키트 시작

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 지리산 자락에서 생산된 우수한 품질의 산청 약초를 온라인을 통해 손쉽게 경험할 수 있는 이벤트가 진행된다.

2일 경남 산청한방약초축제 위원회는 산청한방약초축제와 청정약초를 널리 알리기 위해 크라우드 펀딩을 진행한다고 밝혔다.

이번 크라우드 펀딩 이벤트는 코로나19 상황에서 올해 축제를 성공적으로 열기 위해 마련한 비대면 홍보 방법이다. 국내 최대 크라우드 펀딩 플랫폼 ‘와디즈’를 통해 진행된다.

6월에 진행되는 산청 약초 크라우드 펀딩 이벤트의 첫 주인공은 ‘산양삼 담금주 키트’다.

20년간의 산양삼 연구·재배 비결을 바탕으로 해발 770m 고지에서 유기농으로 재배한 산양삼을 가정에서 쉽게 술로 담가 먹거나 선물할 수 있는 담금주 키트로 개발했다.

크라우드 펀딩은 기존 제품과 다른 새로운 제품을 개발, 소비자의 선투자 방식의 구매예약을 받은 뒤 사전 설정된 목표액에 도달하면 실제 결제가 이뤄지는 방식이다.

기성 제품과 다른 독특한 제품을 상대적으로 저렴한 가격에 남들보다 먼저 구매할 수 있다는 장점이 있어 젊은 층의 관심이 높다.

특히 적극적인 온라인 마케팅으로 기존 오프라인에 국한됐던 축제영역을 온·오프라인 모두로 넓혔다는 평가를 받았다.

군은 온라인 약초축제 개최를 계기로 곶감 축제 등 각종 지역축제에서도 온라인 판매채널을 확대해 지역경제 활성화에 힘을 싣고 있다.

임종식 축제위원장은 “올가을 예정된 산청한방약초축제 개최에 앞서 산청 약초 농가들의 코로나19 극복을 돕기 위해 온라인을 통한 사전 축제 홍보 방법으로 크라우드 펀딩을 진행하게 됐다”며 “앞으로 더 다양한 온·오프라인 콘텐츠를 개발·운영해 성공적인 축제를 만들어 나가겠다”고 말했다.

