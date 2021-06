전남지역 코로나 백신 접종 전국 첫 20% 돌파

[무안=아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남지역 코로나19 백신 1차 접종률이 전국 최초로 20%를 돌파했다.

전남도는 2일 낮 12시 현재 도민 185만 명 중 37만 1853명이 코로나19 1차 예방접종을 완료했다고 밝혔다.

전남의 접종률은 20.1%로 전국 평균 12.6%보다 월등히 높다. 전북 18.1%, 강원도 16.4%, 충북도 15.2%가 뒤를 이었다.

전남지역에서는 1분기에 요양병원·시설, 코로나 1차 대응요원, 의료기관 등 5만 8639명이, 2분기에는 75세 이상 어르신, 장애인 돌봄 종사자, 보건의료인, 경찰·해경 등 사회필수인력 등 31만 3214명이 1차 접종을 완료했다.

전남이 다른 시·도에 비해 접종률이 월등히 높은 것은 4월에 75세 어르신 화이자 접종을 위한 지역접종센터를 전국 최초로 22개 시군 전체에 개소해 접종을 시작한 것이 주효했다는 분석이다.

여기에 보건소와 시군 읍면동 주민센터 직원, 이통장 모두가 어르신의 안전한 예방접종을 위해 이동 편의를 제공하는 등 적극적으로 협조한 것도 한몫했다.

지난달 27일부터 시작한 60세부터 74세까지 예방접종 사전 예약률도 82.4%로 전국 평균 76.2%보다 6%P 이상 높다.

이는 미동의자 어르신의 접종을 위해 마을방송, 가정방문 등을 통해 적극 홍보한 데 따른 것이다.

또 오는 10일부터 접종할 계획인 예비군과 민방위대원이 접종 대상인 얀센 백신도 2만 4536명이 선착순 사전 예약을 했다.

강영구 전남도 보건복지국장은 “2분기까지 도민 30%인 56만 명, 3분기까지 81%인 156만 명을 접종해 70% 이상 면역력을 조기 확보할 계획”이라며 “도민 모두가 하루빨리 일상생활로 돌아가도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

