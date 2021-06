롯데하이마트, 농어촌 독거노인에 냉방용품·위생키트 기증

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데하이마트는 2일 전국 15개 농어촌 지역 독거노인 200가구에 냉방용품과 위생키트를 기증했다고 밝혔다.

롯데하이마트가 준비한 기증품은 자체 브랜드(PB) ‘하이메이드’ 선풍기 200대와 임직원의 자발적 참여로 마련한 위생키트, 손부채다. 위생키트는 마스크, 소독 티슈, 모기약 등으로 구성했다.

롯데하이마트는 지역 사회 여러 계층을 대상으로 사회공헌 활동을 이어가고 있다. 1월에는 코로나19로 돌봄 사각지대에 놓인 전국 6개 지역 취약계층 아동 600명에게 방역 용품과 식품으로 구성된 3000만원 상당의 세이프박스를 전달했다. 4월에는 희망으로 이어지는 소비 캠페인을 진행하여 학대 피해 아동을 지원했다.

롯데하이마트 관계자는 “2014년부터 8년째 독거노인을 대상으로 선풍기 기증 사업을 꾸준히 해왔다”며 “지역 사회 내 복지 사각지대에 놓인 어르신들을 위한 사회공헌활동을 지속할 것”이라고 말했다.

