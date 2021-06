[아시아경제 이선애 기자] 한국거래소 코스닥시장본부는 2일 이노와이즈에 대해 2019사업연도 감사의견 상장폐지사유 해소 여부와 2020사업연도 감사의견 상장폐지사유에 대해 병합해 심의·의결한 결과 동사의 주권을 상장폐지로 심의·의결했다고 공시했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr