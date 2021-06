박미정 광주시의원 ‘거버넌스지방정치대상’ 수상

‘민·관·정협의회’ 운영 호평

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 박미정 광주광역시의회 의원이 ‘2021 제3회 거버넌스지방정치대상’ 공동체 역량증대 분야에서 대상을 수상했다.

2일 광주시의회에 따르면 ‘2021 거버넌스지방정치대상’은 참여와 파트너십을 통한 거버넌스로 성공한 자치분권 등의 사례를 발굴, 육성, 확산을 통해 유능한 지방정치인에 대한 국민적 성원 분위기 조성과 지방정치에 대한 인식을 제고하고자 마련된 자리다.

거버넌스센터가 주최, 거버넌스지방정치대상공모대회 조직위원회가 주관하고 대통령직속지방분권위원회, 한국일보 등의 후원으로 분야별로 성과가 우수한 지방자치단체장과 지방의원을 선정해 시상하고 있다.

거버넌스센터는 이번 공모에서 전국 지자체 및 지방의원을 대상으로 주민생활편익 확대, 행정효율성 제고, 공동체역량 증진, 분권자치 강화, 지역활력 증대, 미래 개척, 코로나19 대응 등 7개 분야에 대해 공모를 실시했다.

박 의원은 ‘무등산 난개발 방지 및 신양파크호텔 공유화 민·관·정·학 협업 활동 사례’라는 주제로 공동체역량증진 분야에 응모했다.

실질적인 거버넌스인 ‘민·관·정협의회’를 구성해 운영한 것이 거버넌스 이해와 효과에 좋은 선례가 됐다는 호평 받았다.

박 의원은 “앞으로 지역 네트워크를 활성화해 민·관·정 협업의 가치를 중심으로 복잡하고 다양한 지역문제를 해결해 나갈 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.

