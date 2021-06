경주마와 쌓아올린 금자탑 … 부산경남경마공원 민장기 조교사, 개인 통산 500승 달성!

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산경남경마공원의 민장기 조교사(54세)가 개인 통산 500승 금자탑을 쌓았다.

경마공원은 지난 5월 30일 부경 제4경주(혼4등급 1200m)에서 소속 경주마 ‘위닝댄서(거·4세·한국)’의 활약으로 개인 500승을 거머쥐었다고 2일 밝혔다.

이날 박재이(만 25세) 기수가 오른 위닝댄서는 총 14마리 중 4위로 출발했다. 위닝댄서는 첫 코너를 돌며 3위로 올라섰지만, 이후로는 치고 나가지 못하고 계속 3위에 머물렀다.

그대로 경주를 마무리하나 싶은 순간, 결승선 100m 남은 지점에서 갑자기 치고 나와 단숨에 1위를 차지해 짜릿한 역전승을 이뤄냈다.

민장기 조교사는 부산경남경마공원 개장준비 기간이었던 2004년에 데뷔한 베테랑 조교사다.

통산 출전 횟수는 4739전이며 승률은 10.5%(복승21.3%, 연승31.0%)를 기록하고 있다. 2017녀과 2018년 연속 SBS스포츠 스프린트 우승과 2018년 Owners’ Cup 우승을 거머쥔 ‘돌아온포경선’을 배출하기도 했다.

민 조교사는 “위닝댄서는 매우 능력이 있는 말이어서 기대를 했는데, 기대만큼 기수도 잘 전개해줬고 막판에 추입을 잘해준 것 같다”고 말했다.

또 “앞만 보며 뚜벅뚜벅 나아가는 조교사가 되도록 하겠다. 백신 접종이 완료되고 나면 경마팬과 더 좋은 얼굴로 만날 수 있기를 기대한다“고 전했다.

민장기 조교사의 500승 달성 경주영상과 인터뷰는 유튜브 ‘한국마사회 경마방송 공식채널’을 통해 볼 수 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr