"바이든 태도 해롭다" 美 제약업계, 구글·페북에 反지재권 면제 광고

[아시아경제 조현의 기자] 미국 제약업계 최대 로비 단체인 전미의약연구제조업협회(PhRMA)가 조 바이든 대통령이 지난달 선언한 백신 지식재산권(지재권) 면제에 대한 본격적인 반발 운동에 돌입했다.

미 경제매체 CNBC는 1일(현지시간) "PhRMA가 지난달 말부터 구글과 페이스북에 바이든 대통령의 지재권 면제 지지를 겨냥한 디지털 광고를 하고 있다"고 보도했다.

CNBC가 구글과 페이스북의 광고 기록을 분석한 결과 PhRMA는 지난달 5일 바이든 대통령이 백신 지재권 면제 요구를 지지한다고 공식적으로 밝힌 직후 이에 반발하는 광고를 게시하기 시작했다.

구글 광고에는 바이든 대통령의 이름을 직접 언급했다. '백신에 대한 바이든의 태도는 해롭다', '바이든이 지재권을 훼손하고 있다' 등이 대표적이다.

광고를 누르면 PhRMA의 공보팀이 직접 작성해서 홈페이지에 올린 글로 연결된다. 한 글은 "바이든 행정부는 정치가 (제약업계의) 실용적인 팬데믹 대응을 뒤엎게 한다"며 " 전 세계 생명을 구하는 데 도움이 안 될 뿐만 아니라 미국 환자들에게 피해를 줄 수 있다"고 주장했다.

광고는 지난달 말 5일간 게재됐으며 대부분 백악관이 위치한 워싱턴 DC와 인근 지역을 겨냥했다. CNBC는 "한 광고의 경우 광고비가 최소 1000달러에서 5만달러 사이였고 100달러 이하인 것도 있다"고 밝혔다.

PhRMA는 구글에는 다양한 광고 문구를 게재한 반면 페이스북에는 '지재권 면제는 전 세계 팬데믹 대응을 저해하고 안전성을 타협하게 한다'는 한 가지 문구만 담았다. 이는 광고 위치에 따라 최대 100만명에게 노출됐다. CNBC는 "페이스북 광고는 워싱턴DC와 버지니아주, 메릴랜드주를 겨냥했다"며 "현재는 내려진 상태"라고 말했다.

PhRMA는 광고 운동을 벌이기 전에도 백악관을 상대로 일찌감치 지재권과 관련된 로비전을 벌이고 있다.

한편 유럽 등 주요 국가는 지재권을 면제하는 대신 제3의 길을 제안했다. 이들이 지난달 21일 세계 보건정상회의에서 채택한 공동선언문에는 지재권의 한시적 면제가 포함되지 않았다. 상호 합의된 조건에 따른 자발적인 기술·노하우 이전과 특허 동의, 데이터 공유 등을 촉진하고자 노력한다는 취지의 조항만 들어갔다.

우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장은 "백신 지재권 문제에 대한 제3의 길을 세계무역기구(WTO)에 제안할 것"이라고 밝혔다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr