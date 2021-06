[아시아경제 이선애 기자] 시스웍은 운영자금 조달을 위해 100억원 규모의 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 2일 공시했다. 표면이자율과 만기이자율 모두 3%, 사채만기일은 2024년 6월2일이다. 전환가액은 2010원이며 전환청구기간은 2022년 6월2일부터 2024년 5월2일까지다. 제브라투자자문에 60억원, 루디스카 투자조합에 30억원, 와이알인베스트에 10억원 발행된다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr