경남도, 지정문화재 정기조사 후속 조치 본격 추진

문화재 보수정비 등 후속 조치가 필요한 문화재 170건 선정

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도는 지난해 완료한 도 지정문화재 정기조사 결과를 바탕으로 본격적인 후속 조치를 추진한다고 2일 밝혔다.

도 지정문화재 정기 조사는 문화재의 현상, 관리, 수리 등 보존관리 및 전승 실태 전반에 대한 종합 조사로 5년마다 실시한다.

조사 대상은 유형문화재 574건, 기념물 262건, 무형문화재 39건, 민속문화재 21건, 문화재자료 639건의 총 1535건의 유·무형의 문화재이다.

문화재 소재 시군에서 문화재 현장 조사를 하고, 문화재 보존관리 상태에 따라 유형의 문화재는 A등급~F등급 5단계, 무형문화재는 A등급(양호)~C등급의 3단계로 등급을 분류했다.

시군 조사 결과에 따라 보수 정비가 필요한 문화재에 대해 도가 추가로 조사하고 결과를 반영해 등급을 최종적으로 확정했다.

도는 정기 조사 결과를 분석해 전체 1535건 중 후속 조치가 필요한 문화재로 170건을 선정했다.

후속 조치 대상은 문화재·관외 반출로 인한 지정 해제가 필요한 문화재 등 158건과 무형 문화재 전승자 관리가 필요한 종목 12건이다.

