11번가, 배송 구매왕 챌린지 이벤트…다양한 경품 혜택

[아시아경제 임춘한 기자] 11번가는 이달 다양한 배송 서비스를 이용하는 고객에게 경품을 주는 ‘당.새.오 배송 구매왕 챌린지’를 진행한다고 2일 밝혔다.

11번가 오늘 장보기 전문관 내 당일배송(이마트몰·홈플러스·GS프레시몰)과 새벽배송(SSG닷컴·GS프레시몰), 우체국과 협업한 익일배송(오늘주문 내일도착) 중 필요한 배송 서비스로 3만원 이상 결제 후 구매확정 하면 주문 횟수에 따라 추첨해 경품을 증정한다.

주문 횟수가 많을수록 경품 혜택도 커진다. 오는 30일까지 3회 이상 주문 시 추첨을 통해 스타벅스 아이스 아메리카노 기프티콘(500명), SK페이 포인트 2만점(100명), 정가 40만원대 상당 다이슨 슈퍼소닉 헤어 드라이어(10명) 등을 경품으로 지급한다.

11번가는 다양한 유통업체들과 우체국과의 제휴를 통해 고객이 원하는 시간에 편리하게 제품을 받을 수 있는 여러 형태의 배송 서비스를 제공하고 있다. 당일배송 서비스를 이용하는 고객들이 꾸준히 증가해 지난달 거래액은 전년동기대비 104%, 이용 고객 수는 86% 늘었다.

