조국 "불리한 여론 감수하라고? 최소한의 자기방어"

"꼬투리 잡기 해" 책낸 이유 자문자답

"검찰 공소장이 최종 진실?" 반문하기도

[아시아경제 강주희 기자] 조국 전 법무부 장관이 회고록 '조국의 시간' 출간을 놓고 비판이 쏟아지는 것에 대해 "꼬투리 잡기"라며 "최소한의 자기방어를 위한 조치였다"고 반박에 나섰다.

조 전 장관은 1일 자신의 페이스북에 "책 발간 이후 정치권과 언론 등에서 꼬투리 잡기를 하고 있어 이에 답한다"며 다섯 가지 질문에 답을 하는 형식으로 글을 올렸다.

조 전 장관은 우선 '일방적 주장을 왜 책으로 내느냐'는 지적에 대해 "이 책은 '주장' 이전에 '기록'으로 2019년 하반기 이후 언론이 '기계적 균형'조차 지키지 않고 검찰의 일방적 주장과 미확인 혐의를 무차별적으로 보도했기에 늦게나마 책으로 최소한의 자기방어를 하는 것"이라고 밝혔다.

'검찰 조사에서 진술 거부를 해놓고 왜 책을 통해 말하냐'는 지적에는 "책 283~285면을 보고 난 후 질문하라"면서 "이런 질문을 하는 사람들은 황교안 대표가 진술 거부를 했을 때 비판하지 않았다는 점을 부기(附記)한다"고 말했다.

조 전 장관이 말한 책 283~285면에는 그가 법무부 장관 사직 후 검찰 수사와 법정에서 내내 진술거부권을 행사한 것에 대한 내용이 담겨 있다. 조 전 장관은 황교안 전 자유한국당(현 국민의힘) 대표가 국회 패스트트랙(신속처리안건) 충돌 사건 관련 경찰 수사에서 진술 거부를 했을 때를 언급, 자신이 진술 거부를 했을 때는 비난이 쏟아진 것과는 대조적인 분위기였다고 지적하고 있다.

조 전 장관은 이어 '유죄 판결을 받은 사안에 대해 반성이 아닌 변명만 한다'는 비판에 대해선 "검찰 공소장이 최종적 진실인가"라고 반문하며 "민주주의 사법체제의 원리를 부정하는 어이없는 비판은 답할 가치가 없다"고 답했다.

출간 시기를 놓고 '여권 대권에 영향력을 미치려는 한다는 등 다른 의도가 있다'는 일각의 지적에 대해서는 "가시울타리에 갇힌 죄인 신세인데 발간 시기를 누구와 의논하여 결정하라는 것인지 알 수 없다. 민주당 대선후보 경선 돌입 후에 내는 것이 더 낫다는 것인지"라고 따졌다.

그러면서 "검·언·정 카르텔의 합작 공격으로 불리하게 형성된 여론을 계속 감수하며 살라는 것이냐"라며 "정무적, 도의적 책임에 대한 사과는 여러 번 했다. 그렇지만 법적 책임에 대해서는 다툴 것이다. 앞으로 재판에 성실히 임하면서 소명하고 호소하는 것에 전념할 것"이라고 강조했다.

