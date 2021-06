[클릭 e 종목] 5월 보릿고개를 넘은 '자동차株'

[아시아경제 황준호 기자] 한국투자증권은 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 237,000 전일대비 2,000 등락률 +0.85% 거래량 1,027,141 전일가 235,000 2021.06.01 15:30 장중(20분지연) 관련기사 현대차·기아, 반도체 위기에도 5월 판매 선방(종합)"韓 경기 회복세 뚜렷" 기관 배팅에… 코스피, 사흘 연속 상승세(종합)현대차, 5월 총 32만3129대 판매…전년比 42.7%↑ close 와 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 85,700 전일대비 100 등락률 +0.12% 거래량 2,163,249 전일가 85,600 2021.06.01 15:30 장중(20분지연) 관련기사 기아차, 5월 24만5994대 판매…전년비 49.2% 증가OECD, 한국 성장률 3.8%로 상향 조정…코스피 장 초반 상승세[클릭 e종목] “현대차, 전기차 경쟁우위 평가 희석” close 의 5월 글로벌 판매대수에 대해 선방했다는 평가를 내놨다. 차량용 반도체 부족 여파가 가장 크게 반영된 지난달 판매대수가 그 전달 대비 소폭 감소한 것으로 나타남에 따라 보릿고개는 넘어섰다는 평가다.

도매판매 기준 5월 글로벌 판매대수는 현대차와 기아가 각각 42.7%, 49.2% 증가했다. 다만 전월 대비로는 7.5%, 2.9% 줄어든 것으로 나타났다.

내수 판매는 전월 대비 현대차가 11.6%, 기아가 6.3% 감소했다. 반도체 부족에 따라 재고 없이 생산이 거의 즉각 반영되는 시장 상황을 잘 보여주는 수치다.

한국투자증권은 지난 3월부터 차량용 반도체 이슈가 자동차 주가를 짓누르고 있는데, 차량용 반도체 수급 이슈가 완화되면 주가는 언제든 다시 상승할 준비가 돼 있다고 전망했다. 또 선방한 5월 판매 수치, 이달 반도체 회사들이 자동차향 물량 확대, 지난 2월에 사고로 가동 중단됐던 설비들의 가동률 상승 등에 따라 이달을 기점으로 주가 개선이 이뤄질 것으로 봤다.

김진우 한국투자증권 리서치센터 연구원은 "5월 판매로 보면 물량 차질도 크지 않고 수익성은 오히려 상승 중"이라며 "백신을 맞고 반도체 보릿고개를 넘고 있는 자동차에 다시 주목할 시점"이라고 내다봤다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr