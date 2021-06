지난달 5대은행 신용대출 3.7조 급감하며 가계대출 브레이크

2017년 2월 이후 첫 가계대출 감소

[아시아경제 박선미 기자]지난달 시중 5대은행의 가계 신용대출이 급감하며 가계대출에 '브레이크'가 걸렸다. 가계대출 잔액이 감소한 것은 2017년 2월 이후 처음이다.

1일 KB국민·신한·하나·우리·NH농협은행 등 시중 5대은행에 따르면 지난달 가계대출 잔액은 687조8076억원을 기록, 지난 4월 690조8622억원 대비 3조546억원 감소했다. 전월 대비 가계대출 잔액이 감소한 것은 2017년 2월 이후 이번이 처음이다.

주택담보대출 잔액이 485조1082억원으로 4월 보다 1조2343억원 늘었지만 신용대출이 138조4911억원으로 4월 대비 3조7366억원 감소하면서 전체 가계대출 규모가 줄었다.

금융위원회가 내놓은 강화된 가계대출 관리방안이 7월 본격 시행을 앞두고 발표 그 자체만으로도 차주의 빚 부담을 압박하고 있는데다 연내 금리인상 가능성과 가계대출 금리가 오르는 상황이 영향을 미친 것으로 분석된다.

또 공모주와 코인 투자 열기가 시들해진 것도 '영끌' '빚투' 심리에 제동을 걸고 있다. 실제로 투자를 위한 단기 대기자금 성격이 강한 요구불예금 잔액은 지난달 654조6185억원을 기록, 4월 보다 6조4055억원 줄었다.

한편 그동안 자금이 썰물처럼 빠져나갔던 은행 정기예금 통장에는 다시 돈이 모이고 있다. 5대 은행의 지난달 말 정기예금 잔액은 624조3555억원을 기록, 4월말보다 9조5564억원 늘었다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr