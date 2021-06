[아시아경제 오주연 기자] 하나투어 하나투어 039130 | 코스피 증권정보 현재가 88,400 전일대비 1,200 등락률 -1.34% 거래량 640,864 전일가 89,600 2021.06.01 15:30 장마감 관련기사 "하나투어, 여행업 회복기 최대 수혜 전망"‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제여행업계, 실적은 惡 주가는 樂 close 가 재무구조 개선 및 현금 유동성 확보를 위해 서울 중구에 있는 티마크호텔 명동을 이지스전문투자형사모부동산투자신탁제412호에 양도하기로 결정했다고 1일 공시했다. 회사 측은 "현금 유동성 확보로 재무건전성이 강화될 것"이라고 봤다. 양도기준일은 이달 30일이다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr