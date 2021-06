"LG전자, TV에 사용하는 플라스틱의 30% 재생원료 사용키로"

환경부·LG전자·자원순환사회연대, '탈플라스틱 실천 협약' 체결

외관에 페트병 재생원료만 사용한 사운드바 제품도 출시

연간 폐플라스틱 재활용 1050t·플라스틱 1만t 사용절감 기대

[세종=아시아경제 주상돈 기자] LG전자가 올해부터 TV와 사운드바 본체에 사용하는 플라스틱 원료의 약 30%를 폐자동차 전조등 또는 폐가전제품 등을 재활용해 생산한 재생원료로 대체하기로 했다.

환경부는 LG전자, 자원순환사회연대와 함께 1일 오후 서울 강서구에 위치한 LG사이언스파크에서 이 같은 내용을 담은 가전분야 '탈플라스틱 실천 협약'을 체결했다고 밝혔다.

LG전자는 TV와 사운드바 본체에 재생 플라스틱을 사용하는 한편 페트병 재생원료를 100% 사용한 직물 소재를 외관에 적용한 사운드바 제품도 출시할 예정이다.

유통과정에서도 플라스틱을 저감하기 위해 사운드바 포장에 사용하는 스티로폼은 종이 완충재로 대체하고, 에어콘 실외기의 포장에 사용한 종이박스와 스티로폼 완충재도 다회용 포장재로 교체하기로 했다.

또 LCD 텔레비전 대비 플라스틱 사용량이 30%에 불과한 OLED TV 제품도 지난해 14개에서 올해 18개로 늘리기로 했다.

LG전자는 이 같은 조치를 통해 폐플라스틱 약 1050t을 재활용하고, 1만여 톤의 플라스틱(스티로폼 포함)을 절감할 것으로 추정했다.

이와 함께 LG전자는 이번 협약을 계기로 다른 제품에 대해서도 중장기적으로 일정 비율 이상 재생원료를 사용하도록 하는 방안을 연내에 마련할 예정이다.

홍정기 환경부 차관은 "순환경제 사회로의 전환을 위해 정부와 기업이 힘을 모아야 한다"며 "세계를 선도하는 가전분야 대표 기업에서 탈플라스틱 실천을 위해 주도적인 역할을 해주기를 바란다"고 말했다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr