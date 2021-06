용인시, 그린커튼 사업 완료…추가 사업 검토

[아시아경제(용인)=이영규 기자] 경기 용인시가 1일 나팔꽃 등 덩굴식물을 건물 외벽에 설치해 건물 온도를 낮추는 '그린커튼' 설치를 완료했다.

이 사업은 공공건축물 외벽에 덩굴식물을 덮어 여름철 태양광을 차단하고 냉방 에너지 효율을 개선하기 위한 것이다.

덩굴식물은 미세먼지를 흡착하는 효과와 함께 그늘을 제공하는 등 이용자들이 쾌적하게 이용할 수 있도록 돕는 역할을 한다.

용인시는 시비와 도비 각 50%씩 총 5300만원을 투입, 처인구보건소와 기흥구 기흥동ㆍ수지구 성복동ㆍ신봉동 행정복지센터를 비롯한 총 4곳에 원목 화분과 자동관수 시스템을 설치했다.

시는 추가 수요를 조사해 더 많은 공간에 설치를 추진할 계획이다.

시 관계자는 "그린커튼이 미관 개선 뿐 아니라 에너지 절약에도 도움이 될 것으로 기대한다"며 "시민들의 생활권 내 녹색공간을 확보하기 위한 방안을 지속적으로 모색해 나가겠다"고 설명했다.

