[아시아경제 김흥순 기자] 허창수 전국경제인연합회 회장은 1일 일본 경제단체연합회(경단련) 신임 회장으로 취임한 토쿠라 마사카즈 회장에게 취임 축하 서한을 발송했다.

허 회장은 서한을 통해 "한일관계는 1998년 발표된 김대중-오부치 공동선언의 평화·협력 정신을 계승해야 한다"고 강조하면서 "현재 한일관계가 어느 때보다 어렵지만 전경련과 경단련이 지금까지 한일교류에 앞장서 온 것처럼, 토쿠라 신임 회장 취임을 계기로 두 단체 간 협력이 더욱 강화되기를 바란다"고 전했다.

그러면서 "오는 11월 서울에서 예정된 '한일재계회의'와 '아시아 비즈니스 서밋(ABS)'에서 한일 경제계가 직접 대면해 양국과 아시아 공동번영을 위한 방안을 함께 논의할 수 있기를 희망한다"고 덧붙였다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr