경남도, 노후 경유 농업 기계 조기 폐차 지원

트랙터 최대 2249만원, 콤바인 최대 1310만원 지원

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도는 올해부터 노후 경유 농업기계에 대한 조기 폐차 지원 사업을 추진한다고 1일 밝혔다.

대상 농업 기계는 2013년 이전까지 생산된 경유 트랙터·콤바인이다. 정상 가동이 가능하고, 농협 '면세유 관리시스템'에 등록돼 있어야 한다.

지원 대상은 농업 경영체를 등록한 농업인과 농업 법인으로, 신청일 기준 해당 농업 기계를 6개월 이상 소유해야 한다.

조기 폐차 지원금은 농업 기계의 규격과 제조연도에 따라 차등 지원한다.

트랙터는 제조연도 및 마력에 따라 100~2249만원까지 지원하고, 콤바인은 100~1310만원까지 지원한다.

사업 참가를 희망하는 농업인·농업법인은 거주 시·군 농업기술센터 농기계 담당 부서에 신청하면 된다.

폐차업소에서 해당 농업 기계 가동 상태 확인 및 폐차 과정을 거친 후 보조금을 받는다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr